Une star du PSG lâche un aveu en direct !

Numéro 436 pour Marquinhos. Ce dimanche soir, l'international brésilien est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Arrivé en 2013, le défenseur de 29 ans a livré son ressenti sur son parcours parisien. L'ancien compère de Thiago Silva n'imaginait pas rester aussi longtemps au sein de la capitale.

Marquinhos a écrit une nouvelle page de son histoire avec le PSG. Ce dimanche soir, le défenseur brésilien est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club. Célébré par le public du Parc des Princes et sorti sous les acclamations, l'ancien de l'AS Roma s'est présenté devant les journalistes ému. Arrivé en 2013, il n'imaginait pas un tel destin sous le maillot du PSG.

« Je n’aurais jamais pensé autant jouer dans ce club »

« J’ai vécu beaucoup de moments avec ce club. Il y a eu des moments difficiles, d’autres très bons moments. Il faut profiter parce que tout passe très vite dans le football. Je suis au club depuis onze ans désormais, 438 matches… C’est incroyable. Quand je suis arrivé, je n’aurais jamais pensé autant jouer dans ce club. Je profite du moment. Il faut profiter des bons moments dans la vie » a déclaré Marquinhos au micro de Prime Vidéo.

Marquinhos se projette déjà