Mercato - PSG : Cette star vend la mèche pour sa retraite ?

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2013, Marquinhos est devenu le joueur le plus capé du club contre le FC Barcelone. Interrogé après la victoire parisienne face à l'OL ce dimanche soir, le capitaine rouge et bleu s'est totalement enflammé, laissant entendre qu'il voulait prendre sa retraite au Parc des Princes.

Lors de l'été 2013, Marquinhos a signé au PSG, et ce, alors qu'il n'avait que 19 ans. Après avoir passé plus de dix années à Paris, le défenseur central brésilien est devenu le joueur le plus capé du club. En effet, Marquinhos a joué son 436ème match sous les couleurs du PSG contre le FC Barcelone, dépassant ainsi Jean-Marc Pilorget (465 rencontres à Paris).

Mercato : Il déclare sa flamme au PSG «pour la vie» ! https://t.co/6uICgJzyPO pic.twitter.com/hWDT1NKvos — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

«Le jour où je vais prendre ma retraite, ça va être vraiment beau»

Honoré au Parc des Princes après la victoire du PSG face à l'OL ce dimanche soir (4-1), Marquinhos s'est totalement enflammé. D'ailleurs, le capitaine du PSG a laissé entendre qu'il allait prendre sa retraite à Paris. « Mon record ? C’est incroyable, je ne sais pas si je m’en rends bien compte encore. Je pense que le jour où je vais arrêter, prendre ma retraite et voir mon nom, ça va être vraiment beau. C’est une fierté et un honneur » , a déclaré Marquinhos, avant d'en rajouter une couche.

«J’ai toujours respecté ce club»