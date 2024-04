Transferts - PSG : Ce crack lâche une punchline pour sa vengeance

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola a quitté l'OL pour s'engager en faveur du PSG. Durant le choc entre les deux clubs ce dimanche soir au Parc des Princes, le crack de 21 ans s'est fait sifflé et insulté par ses anciens supporters. En guise de vengeance, Bradley Barcola a célébré ouvertement les buts de son équipe, et ce, à la fois sur le terrain et sur les réseaux sociaux.

Pour renforcer son attaque, le PSG s'est offert les services de Bradley Barcola lors du dernier mercato estival. En effet, le club de la capitale a offert un chèque d'environ 45M€ à l'OL pour boucler le signature du crack de 21 ans.

Mercato : Il déclare sa flamme au PSG «pour la vie» ! https://t.co/6uICgJzyPO pic.twitter.com/hWDT1NKvos — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Barcola s'est vengé de l'OL

Au PSG depuis plusieurs mois, Bradley Barcola est pris en grippe par les supporters de l'OL à chaque fois qu'il croise leur route. Lors du duel entre les Parisiens et les Gones ce dimanche soir, le numéro 29 de Luis Enrique s'est d'ailleurs fait siffler et insulter par ses anciens fans. Pour se venger, Bradley Barcola n'a pas hésité à manifester sa joie durant le récital du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

«La justice de Dieu»