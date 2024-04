PSG : Jackpot avec le pote de Mbappé, Luis Enrique jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titularisé par Luis Enrique ce dimanche soir, Achraf Hakimi a confirmé sa très bonne saison sous le maillot du PSG. Sur son côté droit, l'international marocain a délivré un centre délicieux pour Gonçalo Ramos et n'a pas hésité à rentrer au milieu de terrain pour encore plus provoquer. Luis Enrique se félicite de cette évolution.

Achraf Hakimi poursuit sa très bonne saison sous le maillot du PSG. Le grand ami de Kylian Mbappé s'est montré, une nouvelle fois, décisif, délivrant un centre délicieux pour Gonçalo Ramos sur la troisième but de son équipe. Après une dernière saison timide, l'international marocain semble avoir retrouvé sa forme. Comme annoncé par Luis Enrique, Hakimi a même progressé puisqu'il n'hésite plus, désormais, à entrer vers le milieu de terrain.

Luis Enrique s'enflamme pour Hakimi

« Depuis le début de la saison, Hakimi a trouvé dans notre modèle une proposition parfaite pour développer toutes ses capacités. Les joueurs qui viennent en second rideau sont très difficiles à suivre. D’autant plus avec sa vitesse et sa capacité à répéter les efforts. Aujourd’hui, Achraf a délivré un centre merveilleux pour Ramos. C’est une chance d’évoluer avec des latéraux de ce niveau, avec ce potentiel, cette agressivité et ces performances physiques » a confié le coach du PSG.

« Nous ne cherchons qu’à maintenir Hakimi à ce niveau »