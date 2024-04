PSG : Son pote l’annonce, Mbappé va frapper fort à Barcelone

Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est incliné face au FC Barcelone la semaine dernière en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-3), Kylian Mbappé est totalement passé à côté de sa rencontre. Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match retour, son ami, Achraf Hakimi, a assuré qu’il était prêt à rectifier le tir.

Pour ce qui pourrait être son dernier match de Ligue des champions sous les couleurs du PSG au Parc des Princes, Kylian Mbappé s’est raté. Les Parisiens se sont inclinés face au FC Barcelone la semaine dernière, lors de son quart de finale aller de C1 (2-3) et le capitaine de l’équipe de France, à l’image de ses dernières prestations, a été inoffensif pour la défense du Barça.

«Il est prêt et nous sommes prêts»

Kylian Mbappé a l’occasion de rectifier le tir ce mardi à l’occasion du match retour sur la pelouse du FC Barcelone. Achraf Hakimi, probablement le joueur du PSG le plus proche de l’attaquant de 25 ans, a justement évoqué la méforme de son ami au micro de RMC Sport : « Non on n'a pas beaucoup échangé cette semaine. Il sait ce qu'il doit faire, nous tous nous savons ce que l'on a besoin de faire mardi. On vient pour gagner et lui, il est prêt et nous sommes prêts. Tous ensemble on va ramener la victoire . »

«Je le sens très bien, très motivé»