Barcelone : Cette star du PSG a vécu un calvaire

Mercredi, le PSG a concédé un lourd revers au Parc des Princes face au FC Barcelone (2-3). Une défaite au cours du quart de finale aller de la Ligue des Champions qui oblige les hommes de Luis Enrique à régir mardi soir en Catalogne. Frustré d’avoir manqué cette rencontre, Achraf Hakimi serait déterminé pour ce match retour.

Le PSG s’est manqué. Mercredi soir au Parc des Princes, les partenaires de Kylian Mbappé ont concédé trois buts face au FC Barcelone (2-3). Une piètre prestation défensive de la part des Parisiens, fatale sur ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Néanmoins, Luis Enrique a dû composer sans Achraf Hakimi, suspendu pour ce choc suite à une accumulation de cartons jaunes...

Achraf Hakimi frustré de sa suspension face au Barça

S’il sera bel et bien présent mardi soir pour le match retour, Achraf Hakimi aurait été très frustré de ne pas pouvoir participer à ce duel au sommet mercredi. Selon le Parisien , le fait de manquer ce match aller face au FC Barcelone n’a pas du tout plu au numéro 2 parisien, qui, au vu des performances défensives de ses coéquipiers, aurait clairement eu un rôle important à jouer. « Son absence lors du match aller a été l’un des éléments cruciaux de la rencontre et elle a déstabilisé l’arrière-garde. Quand tu dois ajuster la moitié de ta défense c’est compliqué. Ça a créé une faiblesse à droite et une autre dans l’axe. Son retour va apporter de la stabilité et c’est important parce que c’est surtout sur le plan défensif que Paris a été le moins performant contre le Barça » , a notamment analysé l’ancien entraîneur du TFC Philippe Montanier auprès du quotidien.

Le Marocain surmotivé pour mardi soir