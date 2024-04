PSG : La «guerre» est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu par le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions mercredi dernier au Parc des Princes, le PSG devra aller réaliser un exploit en Catalogne pour se qualifier pour le dernier carré. Mais la tâche ne s'annonce pas simple, d'autant que Xavi vient de déclarer la guerre en public avant ce match retour...

Emmené par un Kylian Mbappé décevant et un Gianluigi Donnarumma peu inspiré mercredi dernier contre le FC Barcelone, le PSG s'était incliné à domicile en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3). Un résultat qui va donc obliger la formation de Luis Enrique à se montrer entreprenante et à s'imposer en terre catalane mardi prochain pour le match retour, mais le PSG est déjà attendu de pied ferme par le Barça.

Attendu au PSG, il se lâche sur son transfert ! https://t.co/sjIy2f7sFV pic.twitter.com/p2kmaZHcsf — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

« Une véritable guerre »

Interrogé en conférence de presse après la victoire de son équipe samedi en championnat sur la pelouse de Cadix (1-0), Xavi s'est confié sur ce match face au PSG avec une déclaration qui a fait du bruit : « Mardi, nous aurons une véritable guerre, mais nous sommes à notre meilleur moment. Cela fait trois mois que nous avons de bonnes performances », a lâché l'entraîneur du FC Barcelone.

« Nous pouvons perdre à tout moment »