Il l’annonce en direct, le PSG s’est fait punir !

Thomas Bourseau

Le PSG a brûlé un précieux joker mercredi soir au Parc des princes pour le 1/4 de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone en s’inclinant sur le score de 3 buts à 2, obligeant les hommes de Luis Enrique à s’imposer en terres catalanes le 16 avril. Aux yeux de Frédéric Hermel, le Paris Saint-Germain ne peut s’en vouloir qu’à lui-même pour cette défaite. Explications.

Mercredi soir, dans le cadre du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait le FC Barcelone pour la première fois depuis la saison 2014/2015 à ce stade de la compétition. Et comme à l’époque, le Paris Saint-Germain a été battu sur sa pelouse du Parc des princes par les Catalans (3-2) et 3-1 en 2015.

Le PSG n’a pas répondu présent pour «le match de l’année»

Ce n’est plus le même FC Barcelone que neuf ans en arrière. Ni Lionel Messi, ni Neymar, ni Luis Suarez ou encore moins Andrés Iniesta et Xavi Hernandez n’étaient de la partie, certes. Mais le FC Barcelone a encore pris le dessus sur le Paris Saint-Germain et notamment grâce au management de Xavi Hernandez, coach du Barça , qui a notamment fait entrer en jeu Pedri et Andreas Christensen. Respectivement passeur décisif pour le second but de Raphinha et dernier buteur de la rencontre.

«Si tu laisses sauter Christensen sur un corner, oui ça fait but»