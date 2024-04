Mbappé : Luis Enrique a révolutionné le PSG !

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé vit des jours compliqués au PSG. L'annonce de son départ à la fin de la saison a changé beaucoup de choses pour le Bondynois, qui ne joue plus régulièrement en Ligue 1. Cette absence de temps de jeu influe sur ses performances en Ligue des Champions mais c'est surtout la nouvelle tactique de Luis Enrique - moins jouer sur le côté de Kylian Mbappé - qui aurait de fâcheuses conséquences sur son apport offensif.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. Trois clubs pourraient accueillir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale la saison prochaine : Liverpool et Manchester United, tout comme le Real Madrid. C'est d'ailleurs dans le club espagnol que le capitaine de l'équipe de France devrait poursuivre sa carrière. En attendant, sa fin d'aventure parisienne est en train de peu à peu tourner au fiasco.

Luis Enrique importe moins d'importance à l'aile gauche de l'attaque

Depuis le mois de février et l'annonce de Kylian Mbappé à Nasser al-Khelaïfi de son départ, son statut a changé au PSG. Luis Enrique ne lui accorde plus la confiance qui lui accordait en début de saison puisque sur les sept dernières rencontres de championnat, Mbappé n'a pris qu'à un seul match en intégralité (face à Montpellier, 6-2). Luis Enrique a plusieurs fois répété que le PSG devait s'habituer à jouer sans Kylian, ce qui expliquerait pourquoi, selon AS , l'entraîneur du PSG a décidé de moins faire pencher le jeu à gauche de l'attaque parisienne, diminuant l'influence du numéro 7 parisien.

Le leadership de Mbappé remis en question

Par ailleurs, le quotidien espagnol explique qu'au PSG, le leadership de Kylian Mbappé est remis en question, tout comme son statut de star. D'un autre côté, le PSG espère toujours que son attaquant sera en forme ce mardi pour éliminer le FC Barcelone et rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions...