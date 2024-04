PSG : Jackpot à 4Md€ grâce à Neymar ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis la prise de pouvoir du Qatar au PSG en 2011, le PSG n'a cessé de grandir. Ces dernières années, le club parisien a gagné en attractivité. Aujourd'hui, la formation française est devenue une marque. Sa valeur est estimée à plus de 4 milliards d'euros. Et selon l'avis de Jean-Claude Blanc, ancien dirigeant du PSG, Neymar n'est pas étranger à ce succès.

Le PSG est devenu une marque qui compte dans le milieu du football. En juin 2023, le magazine Forbes avait établi son classement des clubs les plus attractifs. Valorisé à plus de 4 milliards d'euros, le PSG continue son ascension vers les sommets. Ses revenus ne cessent de grandir comme l'a évoqué avec fierté Marc Armstrong.

La valeur du PSG explose

« Le Paris Saint-Germain continue de s’établir comme une référence mondiale dans le domaine du football et de l'industrie du sport au sens large. Les derniers rapports annuels de Brand Finance et de Forbes sur les marques de clubs sportifs les plus valorisées confirment l’ascension du Club vers les sommets du sport mondia l » avait déclaré le Chief Revenue Officer du PSG. Pour Jean-Claude Blanc, ancien directeur général, Neymar est pour beaucoup dans ce succès.

« Le PSG est devenu une marque mondiale de sport »