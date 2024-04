Mbappé va rater son départ du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de quitter le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé s'est fixé une dernière mission : remporter la Ligue des champions. Pour l'instant, l'affaire est bien mal engagée avec cette défaite en quart de finale aller face au FC Barcelone (2-3). Une défaite pourrait ternir le bilan de l'international français, qui évoluera au Real Madrid lors du prochain exercice.

Kylian Mbappé vit ses dernières émotions sous le maillot du PSG. Si la nouvelle de son départ en fin de saison n'a toujours pas été officialisée par le club parisien, elle a été confirmée par de nombreuses sources à travers l'Europe. A partir de la saison prochaine, le champion du monde 2018 évoluera au Real Madrid. Mais avant de penser à la Casa Blanca , Mbappé pense à la gloire, notamment en Ligue des champions. Un trophée qui le fuit depuis son arrivée en 2017. Le joueur de 25 ans rêve d'entrer dans la légende du PSG en ramenant la coupe à la maison. Mais la star n'est pas parvenue à passer des paroles aux actes. Face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions, il s'est vautré. Transparent, il n'a pu éviter la défaite de son équipe.

PSG - Barcelone : Échec total pour Luis Enrique ? https://t.co/U0gDuZO3ya pic.twitter.com/EQaybBb2SD — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Mbappé s'est fait fracasser !

Nonchalant sur le terrain, Mbappé a essuyé de nombreuses critiques depuis mercredi soir. La déclaration la plus acerbe est assurément celle de Christophe Dugarry. « On a le droit d’être nul. Mais le comportement, l’attitude de ce garçon hier est tout bonnement scandaleuse. C’est un scandale pour le foot, c’est un manque de respect, c’est une trahison pour ses supporteurs, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis tant d’années, les gens qui le payent, les gens qui l’apprécient… et pour le foot. L’attitude qu’il a eue sur ce match est une honte absolue » a lâché le champion du monde 1998.

Le joueur veut se racheter