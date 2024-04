PSG : «Footix», Luis Enrique se fait fracasser en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Trois jours après, la pilule n'est toujours pas passée. Les choix sportifs de Luis Enrique lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (2-3) continuent de faire parler. Champion du monde 1998, Lionel Charbonnier n'hésite pas à qualifier l'actuel coach espagnol du PSG de footix.

Pour défier le Barça mercredi dernier, Luis Enrique a innové, alignant Marco Asensio dans l'axe de l'attaque, mais aussi un milieu de terrain composé de Fabian Ruiz, Vitinha et Kang-In Lee. Cette composition n'a pas porté ses fruits puisque le PSG s'est incliné au Parc des Princes. Mais elle a surtout fait halluciner plusieurs observateurs comme Daniel Riolo ou Lionel Charbonnier, qui a eu des mots forts pour qualifier la gestion de Luis Enrique.





PSG - Barcelone : Échec total pour Luis Enrique ? https://t.co/U0gDuZO3ya pic.twitter.com/EQaybBb2SD — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

« C’est du football de footix »

« Pour moi, le PSG doit faire un grand match qu’il n’a pas fait depuis bien longtemps. Il faut arrêter de croire que parce que c’est la Champions League, tu vas battre le Barça ou ces grandes équipes. Non. Tu joues en Champions League comme tu joues en Ligue 1. Ces derniers temps, le PSG ne survole pas le championnat. Alors on dit : ‘oui ils font tourner, ils laissent souffler’. Mais ce n’est pas ça le football, ça c’est du football de footix. Il faut savoir jouer des matches à haute intensité et reproduire ces efforts. Ces joueurs sont capables de faire des matches à haute intensité pendant 60 minutes, à fond. Après, tu fais jouer les autres » a confié le champion du monde 1998.

«C’est pire que le Quinté »