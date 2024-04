Neymar pète un cable au PSG, «il l’a insulté »

Benjamin Labrousse

Après six années passées au PSG, Neymar a été vendu à Al-Hilal contre 90M€. Visiblement, la dernière saison du Brésilien en France aura été ponctuée de gros conflits en interne. Agacé, l’ancien numéro 10 s’en serait ouvertement pris à son ancien coéquipier Vitinha, et aurait même insulté le Portugais. Explications.

Lors du dernier mercato estival, l’aventure commune entre Neymar et le PSG a pris fin. Ponctuée de hauts et de bas, la carrière de la star brésilienne en France aura également été marquée par plusieurs conflits en interne. Vendu contre 90M€ du côté d’Al-Hilal, Neymar a parfois fait parler de lui pour ses prises de positions à l’encontre du PSG ou encore de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux depuis son départ...

Neymar s’en est pris à Vitinha lors de sa dernière saison au PSG

Durant l’exercice 2022-2023, le dernier de Neymar au sein du club parisien, ce dernier s’est blessé dès février 2023 à la cheville, et n’a plus rejoué pour le PSG en compétition officielle depuis. Surtout, et à en croire les dernières révélations de France Football , l’ex numéro 10 s’en est pris violemment à l’un des ses coéquipiers en la personne de Vitinha.

« À plusieurs reprises, il s'est fait insulter »