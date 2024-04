PSG : Nouvelle menace annoncée à Barcelone !

Alexis Brunet

Le PSG a malheureusement perdu son quart de finale aller face au FC Barcelone (défaite 2-3). Les Parisiens seront donc dans l'obligation de s'imposer lors du match retour, s'ils veulent se qualifier pour le dernier carré de Ligue des champions. Mais cela pourrait avoir un coût. En effet, plusieurs joueurs du club de la capitale sont sous la menace d'une suspension, en cas de qualification pour les demi-finales.

Mercredi soir, le PSG disputait l'un des matches les plus importants de sa saison. Le club de la capitale recevait le FC Barcelone, en quart de finale aller de Ligue des champions. Ce sont les joueurs du Barça qui se sont imposés, sur le score de 2-3.

Le PSG peut encore y croire

Même s'il est mal embarqué, le PSG a toujours des raisons de croire en sa qualification. Pour y arriver, il faudra gagner contre le FC Barcelone. Un seul but remettrait les équipes à égalité, et si les Parisiens s'imposent par deux buts de différence, alors ce sont eux qui se hisseront en demi-finale.

PSG : L’entraîneur du Barça dévoile son plan pour le choc ! https://t.co/dGGG2jrNKN pic.twitter.com/1pCNFnYefj — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Plusieurs Parisiens sont sous la menace d'une suspension