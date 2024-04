PSG - Barcelone : Échec total pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique s’était félicité avant le match d’être plus représentatif de l’ADN du FC Barcelone que le coach actuel : Xavi Hernandez. Sur le terrain, le Barça a disposé de son PSG grâce notamment à une préparation physique poussée et un management gagnant (3-2). Une masterclass sous le nez d’Enrique, impuissant.

Le FC Barcelone s’est montré entreprenant sur la pelouse du Parc des princes. Sous la houlette de Xavi Hernandez, le Barça a pris le meilleur sur le PSG de Luis Enrique qui, quelques heures plus tôt, avait dit grandement représenter le FC Barcelone et bien plus que l’entraîneur du club culé.

«Nous courons plus que le PSG, qui est entraîné par Luis Enrique»

Côté terrain, Xavi Hernandez a remporté la bataille tactique face à Luis Enrique et les changements du coach espagnol ont d’ailleurs apporté un plus au Barça puisque le club culé a égalisé grâce à Raphinha servi par Pedri qui était entré en jeu, et a scellé sa victoire grâce à un autre entrant : Andreas Christensen. Le tout, agrémenté d’une préparation physique poussée. « Nous avons la préparation physique parce que nous avons le temps de nous entraîner. Et nous courons plus que le PSG, qui est entraîné par Luis Enrique. Le travail de préparation physique a beaucoup de mérite ».

