Messi - Neymar : Le PSG n’a pas tenu parole pour Mbappé ?

Lionel Messi et Neymar ont plié bagage l’été dernier, laissant Kylian Mbappé seule star du PSG en attaque. Le Français devait devenir le point central de l’animation offensive du club et du projet sportif prôné. Cependant, Luis Enrique est parti vers une autre direction avec Ousmane Dembélé notamment.

Mise sur pied deux ans plus tôt avec l’arrivée de Lionel Messi du FC Barcelone, la « MNM » a pris fin à l’été 2023 avec les départs successifs de Messi pour l’Inter Miami et de Neymar pour Al-Hilal. Seul Kylian Mbappé est resté au PSG, mais va s’en aller au terme de la saison, à l’instar de l’Argentin, en tant qu’agent libre.

Mbappé pensait devenir le fer de lance du PSG à la fin de la MNM

Si l’on en croit les informations récoltées et divulguées par L’Équipe , Kylian Mbappé et son entourage auraient initialement pensé que les départs de Neymar et de Lionel Messi engendreraient, de manière logique, un changement drastique au niveau du collectif au PSG. D’ailleurs, Mbappé s’attendait à ce que le projet de jeu soit bâti autour de sa personne.

Le projet vendu à Mbappé est tombé à l’eau avec Luis Enrique