PSG - Barcelone : Mbappé est malheureux ?

Mercredi soir, Kylian Mbappé n’a pas répondu présent face au FC Barcelone pour le 1/4 de finale aller de Ligue des champions. L’attaquant du PSG connaît l’étendue de la déception qui entoure sa performance. En revanche, il ne s’épanouirait plus en coulisses en raison d’un climat de défiance à Paris.

Kylian Mbappé ne se trouve pas dans la meilleure période sportive de sa carrière actuelle. Et pour cause, lors de ses six dernières sorties toutes compétitions confondues, l’attaquant français n’a marqué qu’à une seule reprise face à Rennes en demi-finale de Coupe de France le 3 avril dernier (1-0).

Après son non-match face à Barcelone, Mbappé mesure la déception

Bien que Kylian Mbappé ait affirmé à Téléfoot dans l’émission diffusée dimanche dernier qu’il était prêt et qu’il n’allait « pas se cacher » pour le quart de finale aller de Ligue des champions mercredi soir face au FC Barcelone perdu par les Parisiens (3-2), le meilleur buteur de l’histoire du PSG est resté muet au tableau d’affichage tant au niveau des buts que des passes décisives. Selon L’Équipe , Kylian Mbappé mesurerait la déception autour de sa prestation ratée lors de la réception du Barça au Parc des princes tant il aime les environnements brûlants et les soirées à fort enjeu comme l’explique le quotidien sportif.

Depuis l’annonce de son départ, Mbappé sent une défiance générale au PSG