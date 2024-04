Mbappé «malheureux» au PSG, le coupable est désigné

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'a été que l'ombre de lui même lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone. Le joueur n'a effectué aucun tir cadré et a perdu un nombre incalculable de ballons. Pour Daniel Riolo et Habib Beye, la gestion de Luis Enrique depuis plusieurs semaines pourraient en être la cause.

Kylian Mbappé est passé à côté de sa rencontre. Bien muselé par Jules Koundé et Ronald Araujo, le joueur de 25 ans n'est pas parvenu à trouver la faille lors de ce quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone. Après la rencontre, les critiques ont été nombreuses, notamment en Espagne. Mais pour Daniel Riolo, la responsabilité doit être partagée avec Luis Enrique, qui l'a dépossédé de son statut d'intouchable au PSG.

Mbappé - PSG : 175M€ pour tourner la page ? https://t.co/PIHuXkJ8wR pic.twitter.com/XALtKVOHVh — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Riolo met la faute sur Luis Enrique

« Qu’il rate son match, personne n’est aveugle. Ça arrive. Après il y a tout le reste autour. Depuis qu’il a annoncé son départ, il est annoncé comme le gars qui dérange. Donc forcement, il a décroché. Le truc entre Mbappé et Luis Enrique fait que l’on a cette situation. Que Luis Enrique aille au bout et qu’il ne le fasse pas jouer. Mbappé a aussi besoin d’appuis, d’un numéro 9 » a-t-il déclaré lors de l 'After Foot.

« Cette gestion n’est pas bonne pour lui »