PSG - Barcelone : Une nouvelle remontada est annoncée !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG retrouvait la Ligue des champions, à l'occasion du quart de finale aller contre le FC Barcelone. Malheureusement, à domicile, les Parisiens n'ont pas réussi à l'emporter, et ils se sont inclinés deux buts à trois. Le club de la capitale va donc devoir s'imposer lors du match retour, et Lucas Hernandez croit dur comme fer à une remontada de son équipe.

Après deux années d'absence, le PSG faisait son retour en quart de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale retrouvait l'un de ses meilleurs ennemis, le FC Barcelone. Mais malgré un Parc des princes en feu, les Parisiens n'ont pas réussi à s'imposer. Ils se sont malheureusement inclinés d'un petit but (défaite 2-3).

Lucas Hernandez croit à une remontada

Face à ce mauvais résultat, le PSG sera dans l'obligation de gagner lors du match retour, s'il veut atteindre le dernier carré. Cela sera compliqué, car le match aura lieu en Espagne, et le FC Barcelone pourrait se satisfaire d'un match nul. Toutefois, un exploit reste possible, et Lucas Hernandez estime qu'une remontada est possible, comme il l'a confié à PSG TV . « C’est un match pour lequel on savait que ça allait se jouer sur des petits détails, on le savait dès le début, et malheureusement en deuxième mi-temps, on débute bien, on renverse la situation et après malheureusement… Surtout ce troisième but de Barcelone sur corner, c’est une situation qui ne peut pas arriver. Il ne nous reste plus qu’à aller à Barcelone pour renverser la situation. Ce sont des matches, des quarts de finale de Ligue des champions, où ça se joue sur des petits détails. Et aujourd’hui, ils ont été de l’autre côté. Ils ont bien exploité leurs coups. Maintenant, c’est à nous de renverser cette situation et d’aller à Barcelone pour se qualifier. On a l’équipe pour renverser cette situation. »

PSG : Luis Enrique lâché par son vestiaire ? L’incroyable annonce https://t.co/r0mv5Hg2Xf pic.twitter.com/NbNAKhtJMr — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Le PSG comptera sur Mbappé

Le PSG dispose de certains motifs d'espoirs en vue du match retour. En effet, le club de la capitale peut imaginer que Kylian Mbappé souhaitera montrer un tout autre visage que celui qu'il a montré ce mercredi. Le champion du monde a été assez transparent, et il sera bien obligé de se sublimer, s'il veut garder un espoir de remporter la Ligue des champions avec Paris, avant son départ l'été prochain.