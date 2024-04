PSG : Mbappé et une autre star se font recadrer !

Thomas Bourseau

Mercredi, c’était un jour sans pour Kylian Mbappé. Muet face au FC Barcelone au Parc des princes pour le 1/4 de finale aller de Ligue des champions (3-2), Mbappé n’a pas été le seul à être critiqué par Jérôme Rothen. Pour l’ex-milieu du PSG, le meilleur joueur de l’équipe et le gardien doivent être bien au-dessus de ce qu’ils ont montré face au Barça.

Gianluigi Donnarumma a permis au PSG de récolter pas mal de points en Ligue 1 cette saison de par ses parades et performances dans les buts du club de la capitale. Alors forcément, la réception du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions (défaite 3-2) était l’occasion pour Donnarumma de prouver qu’il avait franchi un cap même sur la scène européenne. Néanmoins, il a encaissé trois buts et n’a pas du tout convaincu Jérôme Rothen.

«Il recule et limite il va tomber sur les fesses»

Sur les ondes de RMC après le revers concédé par le PSG au Parc des princes mercredi soir, l’ex-milieu de terrain du Paris Saint-Germain n’a pas caché sa déception quant à la copie rendue par Gianluigi Donnarumma. « Le premier but de Raphinha quand il sort, tout le monde dit qu’il fait une belle intervention, mais il met dans le vent ses deux défenseurs et avec cette déviation là de la main, il permet à Raphinha d’ajuster plat du pied. C’est incroyable. Là, où je lui en veux terriblement, c’est le but de (Andreas) Christensen. Sur le corner comme ça, mettre une tête dans les 5 mètres 50, alors que le ballon n’arrive pas non plus tendu et que tu subis… Même le second but de Raphinha, la volée n’est pas facile à mettre, mais il est sur les talons, ne fait aucun geste, n’essaie même pas de la sortir, il recule et limite il va tomber sur les fesses ».

«Il n’a plus d’excuse avec le CV qu’il a maintenant.