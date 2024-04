PSG - Barcelone : Nouvelle moquerie de Neymar ?

Thomas Bourseau

Le PSG a retrouvé le FC Barcelone trois ans après l’avoir éliminé de la Ligue des champions en 1/8ème de finale. Mercredi soir, le Barça a pris le meilleur sur le Paris Saint-Germain dans ce quart de finale aller grâce à un Raphinha tueur devant le but. Sa célébration a d’ailleurs inspiré un certain Neymar.

Entre le PSG et Neymar, la fin de l’aventure de six ans ne s’est pas terminée de la meilleure des manières. D’ailleurs, le Brésilien avait avoué après son départ avoir mal été traité avant son transfert à Al-Hilal l’été dernier. Plus récemment, sur les réseaux sociaux, Neymar a liké un post via lequel il était expliqué que Mbappé était la raison du changement total du projet sportif et des départs des stars dont le sien et qu’au final, après avoir fait venir ses amis français au PSG, Kylian Mbappé va s’en aller gratuitement lui aussi.

Le PSG battu par le FC Barcelone

Mercredi soir, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions et la réception du FC Barcelone au Parc des princes, le PSG a été battu par son adversaire du soir devant ses supporters. Ancien joueur du FC Barcelone de 2013 à 2017 et du Paris Saint-Germain pendant les six dernières années, Neymar ne s’est pas fait prier pour glisser un petit tacle au PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Neymar reproduit la célébration de Raphinha sur les réseaux !

Raphinha, auteur d’un doublé mercredi qui sont ses deux uniques buts de la campagne de Ligue des champions cette saison, a été mis en avant par le compte Instagram du FC Barcelone. Sur la publication en question, on peut y voir le Brésilien tirer la langue tout en agitant ses deux mains à côté de sa tête. Une célébration reproduite par Neymar dans la section commentaires du réseau social avec des emojis. Le PSG appréciera…