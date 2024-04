PSG : Échec total pour Mbappé, la raison est dévoilée

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG s'est incliné face au FC Barcelone (2-3). Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé n'a pas pesé. Le Français ne s'est pas montré décisif, et il a rendu une copie très mitigé. Mais sa mauvaise performance ne serait peut-être pas de sa faute selon Daniel Riolo, mais elle serait due aux chois d'un homme, Luis Enrique.

Le PSG devra s'imposer à Barcelone le 16 avril prochain, s'il veut atteindre les demi-finales de Ligue des champions. En effet, après leur défaite 2-3, seulement une victoire qualifiera les Parisiens, lors du match retour. En Espagne, le club de la capitale espérera un réveil de Kylian Mbappé. Le Français est passé à côté de son match mercredi soir, et il n'a que très peu pesé sur la défense du Barça.

Luis Enrique s'est trompé selon Riolo

Pourtant pas en réussite mercredi soir, Kylian Mbappé ne serait pas forcément le seul responsable de sa mauvaise prestation. Selon Daniel Riolo, qui s'est exprimé au micro de l'After Foot , la prestation mitigée de l'attaquant du PSG peut aussi s'expliquer par les mauvais choix de Luis Enrique. Le journaliste reproche notamment au coach parisien de n'avoir pas titularisé des joueurs tels que Warren Zaïre-Emery, ou bien Manuel Ugarte. « Peut-être qu’il faut des combattants. Pourquoi tu mets Ruiz et Lee ? Tu sais très bien qu’ils ne le feront jamais. Envoie moi Ugarte et Zaïre-Emery dès le début et libère moi ceux de devant. A moins d’avoir une équipe d’un niveau incroyable qui peut se passer de chiens au milieu de terrain… »

Riolo juge Luis Enrique prétentieux