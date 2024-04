Mbappé - PSG : Luis Enrique à l’origine du fiasco ?

Thomas Bourseau

Entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, ce n’est certainement pas l’amour fou. Et après la défaite du PSG sur sa pelouse pour la réception du FC Barcelone mercredi soir dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des champions (3-2), Jérôme Rothen a affirmé que la contre-performance de Mbappé est en partie due à la gestion de l’entraîneur du Paris Saint-Germain depuis des mois.

Ce n’était pas une de ces soirées où Kylian Mbappé a l’habitude de briller au Parc des princes. Comme il le confiait à Téléfoot dernièrement, il était « prêt » et qu’il n’allait pas « se cacher » contre le FC Barcelone contre qui il comptait « tout donner » . Finalement, Mbappé n’a pas été en vue contre Pau Cubarsi et Ronald Araujo. Si bien qu’il n’a cadré aucune de ses tentatives. Du point de vue de Jérôme Rothen, sa gestion de la part de Luis Enrique depuis l’annonce de son départ en février est un premier élément de réponse. « Ta star, tu l’as géré différemment des autres. Il y a eu ce changement de stratégie où tu lui as mis des mines dans la presse. Tu commences à le sortir quand il n’est pas bon. Ce n’est pas grave, mais tu ne l’as pas fait avant alors pourquoi le faire maintenant ? ».

«C’est à ne plus rien y comprendre»

Par la suite, l’ancien joueur du PSG et actuel consultant pour RMC Sport, n’a pas caché son incompréhension sur le positionnement de Kylian Mbappé depuis le début de la saison sous la houlette de Luis Enrique. « Tu changes les positionnements en disant à tous : son rôle, c’est d’être le numéro 9 de l’équipe. Il a joué pendant des mois là et maintenant son rôle c’est côté gauche et limite quand il n’est pas à gauche il est à droite. C’est à ne plus rien y comprendre ». Mais aux yeux de Jérôme Rothen, la raison principale de la méforme actuelle de Kylian Mbappé et de sa prestation de mercredi soir lors de la défaite du PSG pour la réception du FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions (3-2) est due à une tout autre chose.

«Vu qu’ils ne peuvent plus se saquer (...), il baisse la tête et il joue pour sa gueule»