Mbappé - Haaland : Il met fin au débat en direct !

Thomas Bourseau

Kyllian Mbappé et Erling Braut Haaland ont respectivement terminés à la 3ème et 2ème place du Ballon d’or 2023 derrière Lionel Messi. Ils sont d’ailleurs pressenti pour prendre la relève de Messi et de Cristiano Ronaldo en termes de dominance sur le football du Vieux Continent. Mais pour Jérôme Rothen, il n’a pas photo pour le moment entre les deux buteurs. Et ce, pour une raison bien précise.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football européen et mondial pendant plus d’une décennie. Leur rivalité a enflammé les foules et certains estiment que de par leurs statistiques et les caractéristiques physiques au-dessus de la moyenne, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland devraient être la nouvelle grande rivalité du football européen.

«Contre des mecs qui sont moins bons, c’est plus facile quand tu le vois lui sur le terrain»

Néanmoins, malgré les buts qu’Erling Braut Haaland empile avec Manchester City, il n’est pas encore au niveau de Kylian Mbappé. Et tout simplement en raison de son impact moindre lors des grandes affiches comme Jérôme Rothen l’a affirmé cette semaine sur les ondes de RMC . « Pour moi c’est insuffisant, il doit marquer les esprits. Là, le match contre le Real Madrid, par rapport à l’année dernière où il n’a pas marqué un but, il doit être décisif. S’il n’est pas décisif dans ces matchs-là, pour noter le mot « crack », c’est que tu dois faire la différence face à des équipes qui sont armées pour lutter face à ces grands joueurs. Et Haaland, pour arrêter de penser que c’est juste un robot, une machine, un bulldozer qui écrase tout… Contre des mecs qui sont moins bons, c’est plus facile quand tu le vois lui sur le terrain ».

«Il ne prend pas le dessus face aux meilleurs défenseurs mondiaux, contrairement à Kylian Mbappé»