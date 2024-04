Mbappé - PSG : Riolo balance sur les coulisses !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG est fixé au sujet de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a décidé de ne pas prolonger son contrat à Paris, et il se dirige donc vers un départ. Cette situation a rendu les relations entre l'attaquant et Luis Enrique compliquées. Selon Daniel Riolo, cela rejaillirait négativement sur le joueur Parisien, et pourrait donc expliquer sa méforme actuelle.

Mercredi soir, le PSG s'est incliné 2-3 face au FC Barcelone, en quart de finale aller de Ligue des champions. Face au club espagnol, Kylian Mbappé n'a pas brillé. Le Français a eu du mal à se montrer dangereux, et il n'a donc pas pu aider son équipe par un but, ou une passe décisive.

Mbappé dérange selon Riolo

D'après Daniel Riolo, qui s'est exprimé dans l'After Foot , Kylian Mbappé serait mal vu au PSG, depuis l'annonce de son départ à venir. Cela pourrait donc expliquer les performances plutôt moins bonnes du Français dernièrement. « Qu’il rate son match, personne n’est aveugle. Ça arrive. Après il y a tout le reste autour. Depuis qu’il a annoncé son départ, il est annoncé comme le gars qui dérange. Donc forcement, il a décroché. Le truc entre les deux fait que l’on a cette situation. Que Luis Enrique aille au bout et qu’il ne le fasse pas jouer. Mbappé a aussi besoin d’appuis, d’un numéro 9. »

PSG : Zaïre-Emery annonce du lourd à Barcelone ! https://t.co/MxFh4WmEcx pic.twitter.com/YqmGrGwena — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Mbappé peut se racheter au retour

Même si les relations ne sont pas les meilleures entre Kylian Mbappé et le PSG, l'attaquant a la possibilité de tout arranger. En effet, s'il permet au club de la capitale de se qualifier en demi-finale la semaine prochaine, nul doute que la situation pourrait s'améliorer. Le champion du monde sera certainement revanchard, pour ce qui sera sans doute sa dernière occasion de remporter la Ligue des champions avec Paris, avant de probablement tenter sa chance avec le Real Madrid.