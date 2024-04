PSG : Le fiasco Kylian Mbappé !

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, le PSG s'est donc incliné face au FC Barcelone (2-3). Côté parisien, ce sont Vitinha et Ousmane Dembélé qui ont marqué alors qu'on attendait davantage Kylian Mbappé. Ce dernier a toutefois passé une rencontre très compliquée, ayant du mal à exister face aux Blaugrana. Une performance décevante qui a forcément valu à Mbappé des commentaires salés après la rencontre.

Principale arme du PSG, Kylian Mbappé est reste muet contre le FC Barcelone. L'attaquant parisien n'a d'ailleurs pas vraiment réussi à se mettre en avant lors de cette rencontre. Les statistiques de son match sont d'ailleurs terribles pour Mbappé, lui qui a fini le match avec seulement 3 frappes ou encore 13 ballons perdus. Un jour sans pour le numéro 7 du PSG, qui devra se rattraper au match retour s'il veut espérer aller plus loin en Ligue des Champions.



3/10 pour Mbappé

Compte tenu de sa mauvaise performance, Kylian Mbappé a été très mal noté pour son match face au FC Barcelone. Dans L'Equipe , la star du PSG a récupéré la note de 3 avec le commentaire suivant : « Pas la peine de tourner autour du pot : l'attaquant du PSG était très attendu et il a raté son rendez-vous. Il ne passe pas à côté de son match, il avait des jambes et a beaucoup provoqué, par ses appels, mais sans réussir à prendre à défaut le marquage adverse. Face à la paire Koundé-Araujo, il a même souvent évité le dribble pour privilégier la passe, sans grande inspiration. Résultat, il a été peu dangereux et n'a pas fait la décision même s'il est impliqué sur le but de Dembélé ».

Invisible contre Barcelone