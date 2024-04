Mercato - PSG : Mbappé perturbé par son transfert ?

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Parc des princes, face au FC Barcelone, en quart de finale aller de Ligue des champions (défaite 2-3). Lors de la rencontre, Kylian Mbappé a très peu pesé sur la défense espagnole. Le Français n'a pas semblé dans le coup, comme non connecté à ses partenaires. En interne, on pense que cela est du aux récents épisodes perturbants qu'a traversé l'attaquant parisien.

Ce week-end, le PSG est exempté de championnat. Une décision prise pour pouvoir préparer au mieux le quart de finale retour, de Ligue des champions, contre le FC Barcelone. A l'aller, les Parisiens se sont inclinés 2-3, et il faudra donc gagner en Espagne, pour espérer atteindre une nouvelle fois les demi-finales de C1. Pour y arriver, le club de la capitale espère pouvoir compter sur un Kylian Mbappé revanchard.

Mbappé s'est complètement raté face à Barcelone

Lors du quart de finale aller, les buteurs côté parisien se nommaient Vitinha, et Ousmane Dembélé. Pourtant aligné toute la rencontre sur le côté gauche de l'attaque du PSG, Kylian Mbappé n'a lui pas réussi à se montrer décisif. Mais au-delà de se montrer décisif, le champion du monde n'a pas montré grand chose, et il a eu beaucoup de mal à se montrer dangereux.

Mbappé pourrait être perturbé par les derniers évènements