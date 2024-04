Transferts : Le PSG reçoit une réponse en direct de Barcelone !

Thomas Bourseau

Frenkie de Jong est une piste de longue date du PSG qui a pu témoigner de son retour à la compétition mercredi avec le FC Barcelone au Parc des princes après un mois d’absence (3-2). Néanmoins, le transfert du Néerlandais à Paris cet été prend un sérieux coup avec la déclaration de son sélectionneur Ronald Koeman.

Mercredi soir, le FC Barcelone est venu prendre un léger avantage sur la pelouse du Parc des princes en attendant le 1/4 de finale retour à Montjuic mardi prochain. En effet, lors du choc face au PSG, le Barça de Xavi Hernandez s’est imposé sur le score de 3 buts à 2. De bon augure pour la seconde confrontation la semaine prochaine. Et Frenkie de Jong a été titularisé pour son retour de blessure.

Retour de flamme au PSG pour Frenkie de Jong ?

D’ailleurs, si l’on en croit les informations communiquées par SPORT en ce début du mois d’avril, il se trouve que le PSG n’aurait pas oublié Frenkie de Jong depuis son transfert avorté en 2019. Le milieu de terrain néerlandais figurerait dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais le club parisien part avec un handicap certain dans ce dossier.

De Jong prêt à rester au Barça ?