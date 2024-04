Mercato - PSG : Une star abandonnée par Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance très décevante mercredi soir face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma retrouve ses vieux démons au PSG. Et cette rechute pourrait amener Luis Enrique à remettre en cause l'avenir de son gardien italien, qui n'en est pas à sa première boulette avec le club de la capitale...

Gianluigi Donnarumma affichait un très bel état de forme depuis plusieurs mois et semblait avoir dit adieux aux boulettes avec le PSG. Mais mercredi soir, en quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (2-3), le gardien italien est retombé dans ses travers en se montrant approximatif sur le premier but de Raphinha, et par la suite directement fautif sur le troisième. Une performance décevante pour le portier du PSG, qui n'a pas été loupé par les observateurs après le match...

Départ de Mbappé : Le PSG dénonce une fake news ? https://t.co/AqOzKV0BzF pic.twitter.com/RnyT7Kc353 — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Petit tacle Donnarumma

Sur RMC Sport , Emmanuel Petit a taclé Donnarumma pour son erreur sur le dernier but du Barça : « On peut m’expliquer tout ce qu’on veut. Mais le but qu’ils prennent, le troisième, à ce niveau de compétition, en sachant que t’as un golgoth dans les buts qui fait trois mètres avec les bras en l’air et qui ne sort jamais qui est toujours scotché à sa ligne… », lâche l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, qui se lâche donc sur le gardien du PSG. Et d'autres s'interrogent même sur l'avenir de Donnarumma...

« Je me demande s’il sera encore dans les buts l’année prochaine »