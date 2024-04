Après la remontada, le PSG va-t-il renverser Barcelone ?

La rédaction

Grâce à sa victoire lors de sa double-confrontation avec la Real Sociedad, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Opposé au FC Barcelone, le club de la capitale a perdu le match aller au Parc des Princes. Selon vous, les hommes de Luis Enrique sont-ils capables de renverser le Barça en Catalogne ? A vos votes !

Tombé dans le groupe F, la poule de la mort, le PSG a terminé à la deuxième position. Par conséquent, le club de la capitale a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tout comme le Borussia Dortmund, leader. De son côté, l'AC Milan a été reversée en Ligue Europa, tandis que Newcastle est éliminé de toutes compétitions européennes.

Le PSG a perdu contre le Barça au Parc

Lors du tirage au sort, le PSG a hérité de la Real Sociedad. Et la bande à Kylian Mbappé a éliminé le club espagnol à l'issue de la double-confrontation. En quart de finale, le PSG de Luis Enrique doit se frotter au FC Barcelone de Xavi, évitant ainsi les ogres européens, à savoir le Bayern, le Real Madrid et Manchester City. Pour le match aller, le club de la capitale a reçu le Barça au Parc des Princes ce mercredi soir. Et malheureusement pour Nasser Al-Khelaïfi, son équipe s'est inclinée 2-3.

Le PSG doit gagner avec deux buts d'écart

Pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG est donc contraint de s'imposer d'au moins deux buts d'écart contre le FC Barcelone, et ce, au stade olympique Lluís Companys. Le Camp Nou, enceinte où a eu lieu la remontada en 2017, étant en travaux. S'il l'emporte avec seulement une réalisation d'avance, le PSG va devoir jouer son billet pour le dernier carré de la C1 aux tirs au but.



Après la remontada, le PSG va-t-il renverser le FC Barcelone ? C'est le moment de voter !