Un coup historique pour le PSG, Luis Enrique remet ça

Sept ans après la fameuse remontada, Luis Enrique peut encore entrer dans l'histoire de la C1 mardi prochain. Si le PSG parvient à se qualifier pour les demi-finales face au FC Barcelone, il deviendra le premier club français à se qualifier pour le tour suivant après avoir perdu le match aller en Ligue des champions

23,44%. Selon OPTA , les chances de qualification du PSG sont faibles après sa défaite à domicile face au FC Barcelone (2-3). Mais avec Luis Enrique, il ne faut jamais dire jamais. Selon les statistiques, le coach espagnol n'avait aucun espoir de se qualifier pour les quarts de finale de l'édition 2017 après sa lourde contreperformance au Parc des Princes lors du match aller (4-0). Et puis la remontada était née un soir de mars.

Luis Enrique n'avait pas perdu espoir en 2017

A l'époque, le discours conquérant de Luis Enrique avait pu surprendre.« Il s’est passé beaucoup de choses depuis le match aller. Nous arrivons avec de bonnes sensations. Nous sommes meilleurs à tous les niveaux. Il faut rester optimistes, convaincus de ce qu’on peut réaliser. On va essayer de provoquer des circonstances favorables. Si on est capables d’encaisser quatre buts, on peut en marquer six. On ne va pas jouer comme des fous non plus. Mais ce qui est clair, c’est qu’on n’a rien à perdre. Tout à gagner .» avait lâché le coach espagnol avant la remontée historique de son équipe (6-1). Discours de façade ? Force est de constater que Luis Enrique avait raison.

Une nouvelle soirée historique pour le coach ?