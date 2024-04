PSG : Mbappé s’en va, Luis Enrique lâche un aveu en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG à la fin de cette saison. Un échec pour Luis Campos, proche de la famille et dont la mission principale était de le retenir. Malgré le départ de la star française, Luis Enrique conserverait une bonne image de son dirigeant, avec qui la relation serait fluide.

Le PSG avait bouclé un renfort de taille dans l'optique de retenir Kylian Mbappé. C'était en 2022 et cet homme était Luis Campos. Le Portugais est resté proche de la famille depuis l'AS Monaco. Sa présence était censée rassurer le clan Mbappé, tenté il y a deux ans par un départ au Real Madrid. Finalement, le PSG était parvenu à inverser la situation et à conserver Mbappé. Mais cette année, la formation française n'a rien pu faire face à la volonté du champion du monde 2018. Sauf incroyable retournement de situation, l'international tricolore devrait enfin s'envoler pour l'Espagne.

Luis Enrique rend hommage à Luis Campos

Malgré ce départ, Luis Campos, annoncé sur la sellette, conserve le soutien de Luis Enrique. « Je crois que si quelqu’un (au club) doit me demander, il va le faire. Mon opinion est claire et publique : je travaille aux côtés de Campos depuis les premiers jours. Je suis content de ma relation professionnelle et personnelle. J’aimerais bien être avec lui beaucoup d’années dans le club ou dans une situation professionnelle avec lui » avait déclaré le coach du PSG en conférence de presse il y a quelques jours.

Le Portugais se sent soutenu