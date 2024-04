Mbappé : Malaise avec Luis Enrique, que doit faire le PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis l'annonce officieuse de son départ en février, Kylian Mbappé accuse le coup au PSG. L'international français, qui est passé à côté de son match contre le FC Barcelone ce mercredi, vit un nouveau malaise dans la capitale. Luis Enrique serait encore une fois au coeur du problème. Le PSG, qui mise sur la star de 25 ans pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, va donc devoir trouver une solution pour dissiper ce mal-être.

Qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé ? Depuis l'annonce officieuse de son départ du PSG en février, l'international français fait face à un coup de mou. Son temps de jeu a été considérablement réduit en Ligue 1, puisque Luis Enrique cherche des solutions pour l'avenir. Le technicien espagnol ne compte désormais sur la star de 25 ans que pour les matchs couperets en Coupe de France et en Ligue des champions.

Luis Enrique à l'origine du malaise avec Mbappé ?

Mais pour le grand rendez-vous contre le FC Barcelone en quarts de finale de la compétition européenne, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de la rencontre. Bloqué par Jules Koundé sur le côté gauche, le natif de Bondy n'a rien pu faire pour éviter cette défaite au PSG au Parc des Princes ce mercredi (2-3). Kylian Mbappé traverse un nouveau malaise dans la capitale. Et pour Olivier Girault, Luis Enrique serait le principal fautif. « Le vrai problème est entre Mbappé et Luis Enrique, deux caractères incroyables. Les intérêts de Mbappé peuvent entrer en collusion avec ceux du club. Et pour la première fois, on a un entraîneur qui peut contester son influence » a indiqué l'ancien handballeur dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC .

Mbappé n'a toujours pas digéré son remplacement contre l'OM

Mais ce ne serait pas tout. Sur le plateau de L'Equipe de Greg sur La Chaîne L'Equipe , Loïc Tanzi a fait savoir que Kylian Mbappé aurait été perturbé par sa sortie contre l'OM, qu'il n'aurait pas totalement digérée. « C’est l’une des pires périodes de sa carrière, je pense que celle après l’Euro 2021 était plus difficile pour lui psychologiquement, où il avait notamment pensé à arrêter l’équipe de France. Mais là, c’est l’une des pires au niveau collectif. C’est très dur pour lui avec ce qui se passe autour de lui. Avant le début du rassemblement avec l’équipe de France, il a dit qu’il n’était pas perturbé, mais je pense que ce match face à Marseille, l’a perturbé justement parce qu’il ne s’attendait pas à sortir aussi tôt pour son dernier Classique » a confié le journaliste. La gestion de son temps jeu commencerait à peser dans l'esprit du champion du monde 2018.

Son futur transfert le plombe au PSG ?

Son départ à venir pourrait également y être pour quelque chose. Si Kylian Mbappé souhaite partir par la grande porte, il ne serait peut-être plus autant concentré qu'avant sur la fin de son aventure au PSG. Le club de la capitale, de son côté, rêve encore d'une qualification en demi-finale de la Ligue des champions et croit en ses chances de battre le FC Barcelone le 16 avril prochain. Pour le moment, le PSG continue de miser sur Kylian Mbappé. Mais la formation parisienne pourrait foncer droit dans le mur s'il n'arrive pas à se remettre en selle rapidement.



