PSG : C'est annoncé, «une locomotive» arrive

Benjamin Labrousse

Mardi soir, le PSG affronte le FC Barcelone dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Absent lors de la défaite des siens au match aller (2-3), Achraf Hakimi va faire son grand retour au sein du onze parisien. Pour certains observateurs, la présence du latéral Marocain pourrait clairement faire la différence pour Paris.

Le PSG aura 90 minutes pour obtenir une qualification en territoire ennemi. Battus mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), les Parisiens vont tenter d’inverser la tendance mardi face au FC Barcelone. Si du côté du Parc des Princes, plusieurs erreurs ont été commises en défense, le retour d’Achraf Hakimi pourrait faire du bien à la formation de Luis Enrique.

« Ses débordements ont cruellement manqué »

Suspendu au match aller suite à une accumulation de cartons jaunes, le latéral droit devrait, sauf énorme surprise, intégrer le onze de départ du PSG mardi soir. Auprès du Parisien , l’ancien coach d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund, Lucien Favre, estime que le retour du Marocain va faire du bien au PSG : « Contre le Barça à l’aller, ses débordements ont cruellement manqué. Dans ce secteur, c’est une locomotive. Quand il se positionne haut, cela peut faire du trois contre un sur le côté droit. Avec neuf jours de repos, il va arriver pleine balle » , a lâché le Suisse.

« Il va à 2000 à l’heure »