Le vestiaire du PSG prépare du lourd

Jean de Teyssière

Face au FC Barcelone, le PSG aura un retard d'un but à rattraper. Après la défaite 3-2 au Parc des Princes mercredi dernier, les hommes de Luis Enrique espèrent réussir à renverser la situation pour jouer le dernier carré de la Ligue des Champions. Bénéficiant d'un repos accordé par la LFP, qui a reporté leur match de Ligue 1, les joueurs parisiens avancent vers cette rencontre capitale avec confiance, revigorés par le discours de leur capitaine : Marquinhos.

Lorsque le PSG a réussi à passer devant le FC Barcelone en l'espace de deux minutes, beaucoup, même les supporters barcelonais, s'accordaient à dire que la messe était dite et que le PSG allait remporter tranquillement la rencontre. La rentrée de l'étincelant milieu espagnol Pedri a tout changé, et le PSG a finalement perdu. Lors du match retour, qui aura lieu ce mardi, les hommes de Luis Enrique devront montrer un tout autre visage.

Une prise de parole énergique de Marquinhos

Le quart de finale retour de la Ligue des Champions est préparé avec le plus grand sérieux par le PSG. Selon Le Parisien , dans la foulée de la défaite, le capitaine du PSG, Marquinhos, a pris la parole de manière convaincante et énergique. Les joueurs ont chacun échangé au sujet de ce match perdu et se sont très vite remobilisés.

PSG : Un casse-tête XXL pour Luis Enrique ? https://t.co/SOaJObKJpo pic.twitter.com/7sVp8jXBq6 — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Les joueurs parisiens y croient

Durant cette prise de parole, les membres de l'effectif du PSG ont reconnu un trop gros nombre d'erreurs individuelles et se seraient engagés à rectifier le tir lors du match retour. La justesse technique a également été abordée, puisque les joueurs du PSG étaient conscients qu'elle leur avait manqué défensivement et offensivement, empêchant de faire de plus grandes différences. Surtout, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont encore convaincus que cette équipe barcelonaise est largement prenable, et qu'un match sérieux ce mardi au stade Montjuic devrait leur permettre de passer ce stade des quarts de finale.