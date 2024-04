PSG : Avant Barcelone, France 98 demande des comptes à Luis Enrique !

Arnaud De Kanel

Défait sur sa pelouse mercredi soir, le PSG est condamné à l'exploit face au FC Barcelone mardi. Pour ce match retour, il est possible que Luis Enrique change encore de onze. Daniel Riolo a déjà émis plusieurs critiques à ce sujet et ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot, c'est Bixente Lizarazu qui a réclamé de l'ordre.

Place à la manche retour ! Mardi, le PSG se déplacera sur la pelouse du FC Barcelone pour tenter de se qualifier pour les demies finales de la Ligue des champions, moins d'une semaine après leur défaite 3 buts à 2 au Parc des Princes. A l'aller, Luis Enrique avait aligné son 39ème onze différent de la saison en 43 matchs disputés. Ces changements perpétuels ne peuvent pas apporter assez d'automatismes dans le jeu, d'autant plus que certains joueurs sont baladés à des postes différents. Ainsi, Bixente Lizarazu espère que le coach du PSG reviendra à la raison mardi.

«Pour le match retour, je voudrais retrouver un peu d’ordre»

« Je voudrais parler de Luis Enrique puisqu’on parlait de ses compostions très surprenantes parfois. On a été surpris en effet de voir Asensio et (Kang-In) Lee dans cette équipe. Depuis le début de la saison, c’est sa spécialité. Il y a une statistique qui dit qu’il a fait 39 compositions différentes sur les 43 matchs du Paris Saint-Germain. À un moment donné, la question que je me pose c’est est-ce que tu trompes ton adversaire en faisant ça, ou tes propres joueurs ? Pour le match retour, je voudrais retrouver un peu d’ordre parce que je trouve que c’est ce qui manque un peu, et aussi des spécialistes aux postes », a tout d'abord déclaré le champion du monde 98 sur le plateau de Téléfoot , avant de compléter son propos.

«En Ligue des champions ça ne pardonne pas»