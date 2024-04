PSG : Départ surprise en Allemagne pour un chouchou de Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

L’Euro approche à grands pas en Allemagne (14 juin - 14 juillet). Et il se pourrait que l’équipe de France soit privée d’un élément devenu très important dans le groupe de Didier Deschamps : Kingsley Coman. Blessé à l’adducteur samedi avec le Bayern Munich, Coman pourrait manquer le rendez-vous. L’heure de la première sélection chez les Bleus pour Bradley Barcola ?

Samedi après-midi, Kingsley Coman a rechuté. Cette année 2024 est noire d’un point de vue sportif pour le champion d’Europe 2020 avec le Bayern Munich. En effet, victime d’une déchirure latéral du genou gauche courant janvier, l’international tricolore avait retrouvé les chemins des pelouses de Bundesliga le 30 mars dernier et avait enchaîné face à Arsenal en quart de finale aller de Ligue des champions à l’Emirates Stadium (2-2). Titularisé pour la réception de Cologne samedi (2-0), Kingsley Coman doit ressentir un certain acharnement du sort à son égard.

Kingsley Coman blessé et potentiellement forfait pour l’Euro ?

En effet, à la 50ème minute de jeu, Kingsley Coman s’est écroulé en poussant un cri. Cette fois-ci, c’est son adducteur droit qui est touché et, selon le communiqué du Bayern Munich, cette diminution physique le priverait de plusieurs semaines de compétition. Une blessure plus que fâcheuse pour l’international français, à un peu plus d’un mois de l’annonce de la liste des sélectionnés pour l’Euro en Allemagne (14 juin - 14 juillet) de la part de Didier Deschamps. Comme la Coupe du monde 2018 en raison d’une blessure déjà à l’époque, Coman pourrait manquer cette compétition pour la même raison.

La chance inespérée de Barcola ?