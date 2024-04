PSG : Le vestiaire annonce la couleur pour Barcelone !

Alexis Brunet

À quelques jours de son quart de finale retour de Ligue des champions, le PSG se trouve en ballottage défavorable. Battu d'un but par le FC Barcelone (défaite 2-3), les Parisiens devront donc s'imposer en Espagne. Cela tombe bien, alors qu'il a été coupable de nombreuses erreurs au match aller, Gianluigi Donnarumma est déterminé à se racheter.

Le PSG peut encore rêver à un triplé cette saison. En effet, le club de la capitale est premier de Ligue 1, avec une avance considérable, mais aussi qualifié pour la finale de Coupe de France, est toujours en vie en Ligue des champions. Mais pour continuer à entretenir le rêve, il faudra s'imposer face au FC Barcelone, lors du quart de finale retour de C1.

Une courte défaite pour le PSG à l'aller

Une victoire sera nécessaire face au FC Barcelone, lors du quart de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens se sont inclinés 2-3 à l'aller, et doivent donc au minimum remonter un but pour arracher les prolongations, et pourquoi pas la séance de tirs au but.

Donnarumma est déterminé à sortir une grosse prestation