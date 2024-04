PSG : Une nouvelle révolution pour 2025 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Campos résistera-t-il au départ de Kylian Mbappé ? Proche de l'international français, le conseiller sportif du PSG pourrait se retrouver sur la sellette. Mais lors de discussions avec des agents, le Portugais assure qu'il restera au sein de la capitale française, et ce peu importe le destin du champion du monde 2018.

On le sait, Kylian Mbappé laissera le PSG orphelin la saison prochaine. Le joueur tricolore aurait pris la décision de signer au Real Madrid, malgré la pression de ses dirigeants, notamment de Luis Campos, annoncé proche de la famille.

Mbappé : Luis Enrique a révolutionné le PSG ! https://t.co/d5TTiyzgIS pic.twitter.com/SagFhu5Fxh — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Campos vend la mèche pour son avenir

Selon les informations de L'Equipe, Luis Campos pourrait se retrouver sur la sellette. Recruté par le PSG pour tenter de le retenir, le Portugais pourrait voir son avenir être lié à l'international français. Mais à en croire le Journal du Dimanche , Campos n'a pas l'intention de quitter son poste de conseiller sportif.

Un projet de trois ans

Aux agents qu'il rencontre, Luis Campos annonce qu'il sera au PSG la saison prochaine. Comme l'avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité, l'ancien responsable du LOSC et de l'AS Monaco ne souhaite pas quitter le PSG prématurément et souhaite aller au bout de son cycle de trois ans.