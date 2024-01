Une star quitte le PSG, le vestiaire s'inquiète

Thibault Morlain

Si Achraf Hakimi était présent ce mercredi soir au Parc des Princes pour aider le PSG à remporter le Trophée des Champions, le Marocain va manquer les prochaines semaines de compétition. En effet, le joueur de Luis Enrique va rejoindre les Lions de l'Atlas de Walid Regragui pour disputer la CAN. Une perte d'Hakimi redoutée au PSG...

Alors que la CAN débutera le 13 janvier prochain, le PSG devra faire sans Achraf Hakimi pendant cette compétition. En effet, le Marocain a été appelé par Walid Regragui. Une grosse perte forcément pour Luis Enrique, qui va ainsi devoir faire sans l'un des joueurs majeurs de son schéma au PSG.

« Il va nous manquer »

Avant de rejoindre le Maroc, Achraf Hakimi a joué avec le PSG ce mercredi face à Toulouse. Suite à ce match, le départ du Marocain a fait parler certains joueurs. Ça a notamment été le cas d'Ousmane Dembélé. Rapporté par CulturePSG , l'attaquant du PSG a lâché : « Hakimi va manquer au PSG et me manquer dans le couloir droit ? Oui, il va nous manquer. J’espère qu’il va aller le plus loin possible avec le Maroc. Il va nous manquer en tout cas ».

« C’est un joueur important pour nous »