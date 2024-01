Mercato - PSG : C'est terminé pour ce transfert surprise

Jean de Teyssière

Le PSG se montre très actif en ce mois de janvier 2024. Dès le premier jour du mercato, le club parisien a officialisé une arrivée, en la personne de Lucas Beraldo, défenseur central de 20 ans. Gabriel Moscardo, milieu de terrain de 18 ans devrait lui aussi poser ses bagages en France. Mais le PSG cherche encore un milieu de terrain et la piste menant au joueur de Manchester City, Kalvin Philips, serait déjà terminée.

Après l'arrivée d'un défenseur central de 20 ans, Lucas Beraldo, c'est un milieu de terrain de 18 ans, Gabriel Moscardo qui devrait arriver dans les prochains jours. Mais ces joueurs sont plutôt un pari pour l'avenir et le PSG aimerait aussi recruter un joueur expérimenté.

Kalvin Philips sur les tablettes du PSG ?

D'après les informations du média TMW , le PSG aurait coché le nom du milieu de terrain de Manchester City, Kalvin Philips. Les relations entre les Citizens et le PSG ne sont pas les meilleures, notamment à cause des propriétaires de ces deux clubs mais Luis Enrique aurait tout de même demandé à ses dirigeants de voir s'il était possible de faire venir l'international anglais au PSG.

Mercato - PSG : «C’est réglé», il dévoile le prochain club de Mbappé https://t.co/XXv5JisIEu pic.twitter.com/Jqg358W1nH — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

«Je ne crois pas à cette piste»