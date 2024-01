PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique

Alexis Brunet

Le PSG affronte Toulouse mercredi pour le Trophée des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur Achraf Hakimi. Le défenseur doit participer à la CAN, mais le Maroc a accepté que le joueur dispute le match face aux Toulousains, avec de rejoindre ses coéquipiers. Il devrait même être titulaire.

La CAN va grandement pénaliser certains clubs français. C'est notamment le cas de l'OM. Le PSG l'est aussi dans une certaine mesure car Achraf Hakimi va disputer la compétition avec le Maroc. Cette dernière se tiendra du 13 janvier au 11 février.

Hakimi pourra disputer le Trophée des champions

D'après les informations du Parisien , avant de partir préparer la CAN, Achraf Hakimi devrait pouvoir participer au Trophée des champions avec le PSG. Le club de la capitale se serait mis d'accord avec le Maroc et le défenseur pourra donc normalement disputer la rencontre face à Toulouse, avant de retrouver ses compatriotes. Il y a même de grandes chances pour qu'il soit titulaire.

Harit et Ounahi aussi appelés avec le Maroc

En plus d'Achraf Hakimi au PSG, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui a aussi fait appel à deux joueurs de l'OM. Azzedine Ounahi et Amine Harit représenteront leur sélection lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Les lions de l'Atlas font partie des favoris.