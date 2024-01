PSG : «Ce n’est pas normal», Il annonce un problème avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de 18 buts depuis le début de la saison en championnat, Kylian Mbappé est toujours sur des standards très élevés. Mais comme l'a noté Walid Acherchour, ses dernières sorties ont laissé un certain goût d'inachevé. Pour le chroniqueur, son jeu n'a pas été parfait lors de cette première partie de saison et les soucis sont nombreux.

Patron du PSG lors de cette première partie de saison, Kylian Mbappé sera surtout attendu dans les prochains mois, lorsque les montagnes seront plus élevés, notamment en Ligue des champions. Comme indiqué par Walid Acherchour, c'est à ce moment précis que l'on verra la véritable valeur de Mbappé cette saison.





« On se pose beaucoup de questions pour un joueur aussi exceptionnel »

« Depuis le début de la saison, on a vu Kylian Mbappé un peu partout. Je trouve que l’on se pose beaucoup de questions pour un joueur aussi exceptionnel. On ne devrait pas se poser autant de questions. Mais si on se pose des questions, c’est parce que Mbappé représente la solution pour le PSG mais peut être aussi un problème, sur le jeu sans ballon, sur ce que tu peux faire contre des grosses équipes… » a-t-il confié au micro de RMC.

Mbappé doit se fixer à un poste