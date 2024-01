PSG : Luis Enrique change tout, il jubile

La rédaction

Débarqué au mois de juillet pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique a connu une première partie de saison mouvementée. Bien que le club de la capitale pointe en tête de la Ligue 1 à mi-parcours, les performances du club sur la scène continentale ont soulevé beaucoup de questions. Pour autant, le coach espagnol garde la confiance de ses joueurs, dont Danilo Pereira, qui n'a pas tari d'éloges à son sujet.

C'est une arrivée qui a fait grand bruit du côté de Paris. Débarqué au PSG cet été après un échec aux commandes de la sélection espagnole, Luis Enrique n'a pas connu le début de saison espéré. Et pour cause. Quand bien même le club de la capitale s'est offert l'anecdotique titre de champion d'automne, celui-ci ne s'est pas montré rassurant en Ligue des champions, validant difficilement son billet pour les huitièmes de finale.

« Je pense qu’il va réussir à faire de bonnes choses ici »

Et pour bon nombre d'observateurs, les méthodes de Luis Enrique en sont les principales causes. Pour autant, l'Espagnol bénéficie toujours d'une confiance sans faille de la part de ses joueurs. « Je pense que depuis que Luis Enrique est arrivé, il a donné son avis sur tous les joueurs et le club aussi. C’est un projet à long terme et on doit lui faire confiance car je pense qu’il fait un bon travail, un travail à long terme. Et le fait que l’on finisse deuxième en Ligue des champions ne doit pas tout remettre en cause. Je pense qu’il va réussir à faire de bonnes choses ici » , a déclaré Danilo Pereira en conférence de presse ce mardi dans des propos relayés par Le Parisien.

« Je me suis bien adapté au style de jeu du coach »