Après Mbappé, le PSG a trouvé son prochain patron !

Le débat ne s'est pas éternisé. Dès le début de la saison, le vestiaire a renouvelé sa confiance à Marquinhos, toujours détenteur du brassard de capitaine. Aux côtés de Kylian Mbappé, le Brésilien de 29 ans reste l'un des patrons du PSG. Mais en interne, on semble avoir déjà trouvé son successeur.

Chahuté, critiqué par les supporters ces derniers mois en raison de son manque d'autorité sur le terrain, Marquinhos fait toujours autant l'unanimité en interne. En début de saison, le PSG lui a renouvelé sa confiance. Le défenseur de 29 ans est toujours détenteur du brassard de capitaine. Un rôle honorifique qu'il occupe depuis 2020.

Mbappé, patron sur le terrain

Depuis le début de la saison, Marquinhos donne de la voix sur le terrain. Aux côtés de Kylian Mbappé, il est l'un des vétérans du vestiaire, ce qui lui confère un rôle particulier. Le Bondynois aurait pu hériter de ce brassard, mais le joueur ne se serait pas mêlé à la lutte.

Le PSG le perçoit comme le prochain leader

Alors que l'avenir de Mbappé demeure incertain et que Marquinhos reste toujours autant discuté, le PSG se questionne en interne. Qui pourrait être le prochain patron du vestiaire ? Les discussions sont nombreuses en interne et les votes pointent vers un seul homme : Warren Zaïre-Emery. Il est encore évidemment trop tôt pour lui confier ce rôle, mais certains dirigeants le perçoivent comme le futur capitaine du PSG selon les informations de L'Equipe . Surtout que le joueur de 17 ans est sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2030 comme l'a annoncé le 10Sport.com.

Danilo Pereira s'enflamme pour Zaïre-Emery