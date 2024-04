Il l’annonce, Mbappé va sauver le PSG

Alexis Brunet

Mardi 16 avril, le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone, pour son quart de finale retour de Ligue des champions. Les Parisiens sont dans l'obligation de sortir un gros match, et de l'emporter, sous peine de devoir s'arrêter à ce stade de la compétition. Pas très en vue lors du match aller, Kylian Mbappé pourrait bien être le sauveur du PSG selon Luis Fernandez.

Le PSG n'a pas le choix, il doit gagner. Après sa défaite sur le score de 3 buts à 2, lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, le champion de France est dans l'obligation de s'imposer. S'ils gagnent par un but d'écart, les Parisiens devront passer par les prolongations, et peut-être les tirs au but. Mais avec deux buts d'écart, les hommes de Luis Enrique seraient directement qualifiés pour le dernier carré.

Mbappé s'est loupé au match aller

Avec au moins un but de retard à rattraper, le PSG espère pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Lors du match aller, le Français avait rendu une copie assez terne. Le champion du monde n'avait pas réussi à se montrer dangereux, et il n'avait pas pesé sur la rencontre. Mais au pied du mur, le Parisien pourrait se sublimer.

Fernandez pense que Mbappé peut sauver le PSG