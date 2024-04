PSG : Jackpot avec le grand pote de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il faisait partie des grands absents du match aller contre le FC Barcelone, mais Achraf Hakimi sera bien présent mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions avec le PSG. Et le grand copain de Kylian Mbappé devrait faire beaucoup de bien au secteur défensif de Luis Enrique comme l’indique Philippe Montanier.

Très proche de Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG en 2021, Achraf Hakimi fait figure de titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique. Son absence avait été fortement préjudiciable au club de la capitale mercredi dernier contre le FC Barcelone (2-3), en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mais le latéral droit marocain sera de retour de suspension pour le match retour, et sa présence contre le Barça devrait rééquilibrer le PSG.

« Il offre beaucoup d’espoirs »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Philippe Montanier a rappelé l’importance d’Hakimi pour le PSG : « Le retour d’Achraf Hakimi offre beaucoup d’espoirs. Il est très important. Il peut changer la donne offensivement comme défensivement. C’est le meilleur latéral. Il est très rapide pour contrer la vitesse du FC Barcelone. Il va renforcer la base défensive de l’équipe. Son absence a entraîné beaucoup de changements en défense : Marquinhos a dû être positionné latéral droit et cela a entraîné aussi des ajustements aux autres postes défensifs, ce qui a créé des déséquilibres », indique l’entraîneur français.

« Le PSG sera plus efficace »