PSG : Grand retour pour ce joueur, il se fait insulter

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG affronte le FC Barcelone, en quart de finale retour de Ligue des champions. Ousmane Dembélé va donc faire son retour devant son ancien public, lui qui a évolué au Barça de 2017 à 2023. L'accueil des fans espagnols promet d'être donc particulièrement houleux, et cela a déjà commencé. Alors que le groupe parisien allait prendre ses quartiers dans son hôtel de Barcelone, le Français a été copieusement insulté.

Le PSG s'apprête sans doute à disputer le match le plus important de sa saison pour le moment. Mardi soir, le club de la capitale a rendez-vous avec le FC Barcelone, en quart de finale retour de Ligue des champions.

Un match spécial pour Dembélé

Plus que pour tout autre joueur du PSG, la rencontre sera spéciale pour Ousmane Dembélé. En effet, l'attaquant français a évolué pendant six saisons au FC Barcelone. Le champion du monde avait fini par se faire très appréciés par les supporters du Barça, et donc son départ l'été dernier avait été très mal perçu par certains.

🤬¡INSULTOS A DEMBÉLÉ en la llegada del PSG!▪️ El exblaugrana apareció con capucha, pero no logró pasar desapercibido. 👏Mbappé, el más aclamado📽️ @DBR8 pic.twitter.com/oi4ylCUXpE — Diario SPORT (@sport) April 15, 2024

Dembélé s'est fait insulter par des fans barcelonais