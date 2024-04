Barcelone - PSG : Neymar a fait son choix

Hugo Chirossel

Joueur du FC Barcelone entre 2013 et 2017, Neymar a ensuite pris la direction du PSG, qu’il a quitté l’été dernier pour s’engager avec Al-Hilal. Alors que le club de la capitale et le Barça sont opposés en quarts de finale de la Ligue des champions, le Brésilien a fait son choix : il supportera les Blaugrana ce mardi soir lors du match retour.

Mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, avec l’ambition de décrocher son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle les Blaugrana pourront compter sur le soutien de Neymar, qui malgré ses années parisiennes, a toujours une préférence pour le Barça.

Mercato - PSG : Le futur crack comme Neymar ? https://t.co/DRoAXuf67Z pic.twitter.com/Y9Ze9N1m3y — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

«Il va supporter le Barça au match retour»

« Il n'a que de bons souvenirs. C'est là qu'il a remporté son plus beau trophée, la Ligue des champions (2015), qu'il a terminé sur le podium du Ballon d'Or (2017, 3e) et qu'il s'est éclaté avec ses amis, Lionel Messi et Luis Suarez. Mais, s'il va supporter le Barça au match retour, ça ne signifie pas qu'il ait de la rancune ou de la haine envers le PSG... », a confié Raphael de Angeli, ancien correspondant de TV Globo à Paris, pour L'Équipe .

Neymar interpelle Raphinha après son doublé

Ce qui n’est pas vraiment une surprise, au vu de la réaction de Neymar sur les réseaux sociaux après le match aller mercredi dernier (2-3). Le Brésilien avait commenté une publication de son compatriote Raphinha, auteur d’un doublé contre le PSG, en reproduisant sa célébration, les mains derrière les oreilles et la langue tirée.