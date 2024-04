PSG : Lewandowski complique le dernier transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato hivernal en provenance de São Paulo pour 20M€, Lucas Beraldo a sombré mercredi dernier face au FC Barcelone en Ligue des champions. Et Robert Lewandowski, l’avant-centre catalan, n’a laissé aucun répit au jeune défenseur central brésilien et n’a pas facilité son adaptation au plus haut niveau européen comme le souligne Eric Rabesandratana.

En quête d’un nouveau défenseur central cet hiver, le PSG était finalement parti piocher au Brésil en attirant Lucas Beraldo (20 ans) pour 20M€. L’international auriverde semblait bien monter en puissance lors de ses premières semaines en Europe, au point d’être titularisé par Luis Enrique mercredi dernier avec le PSG contre Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3). Et Beraldo a rendu une copie très décevante dans son duel avec Robert Lewandowski qui l’a beaucoup fait souffrir...

PSG : Barcelone interpelle Mbappé avant le choc https://t.co/fAyxFU2hoK pic.twitter.com/fenaklh15O — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« Il a perdu beaucoup de points »

Interrogé par Culture PSG , Eric Rabesandratana est revenu sur ce match très compliqué du jeune défenseur du PSG contre le Barça : « Beraldo a perdu beaucoup de points sur ce match. Quand tu es défenseur central, tu ne peux pas te faire bouger de la sorte par ton attaquant. Même si tu as 20 ans et que tu affrontes Lewandowski... », indique l’ancien joueur du PSG, qui estime donc que Lewandowski n’a pas facilité la tâche de Beraldo dans son intégration au plus haut niveau européen.

« Il n’avait ni l’expérience ni le niveau... »